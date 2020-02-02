СПОРТ

«Красивый спорт в красивом месте»: Медведев оценил организацию КМ в Сочи (ФОТО)

16:28 02/02/2020

Заместитель председателя Совета безопасности Россия и бывший премьер Дмитрий Медведев посетил горнолыжный курорт «Роза Хутор» и поздравил на своей странице в Facebook участниц соревнований этапа Кубка мира по горнолыжному спорту.

«Посмотрел соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Поздравляю победителя, призеров и участников! Спасибо организаторам и курорту «Роза Хутор» за возможность увидеть красивый спорт в красивом месте», – написал Медведев.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин проходит в Сочи с 1 по 2 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швейцарии, США и др. В субботу был запланирован скоростной спуск, в воскресенье – супергигантский слалом. Однако соревнования в скоростном спуске 1 февраля были отменены из-за непогоды.

Соревнования в супергигантском слаломе в рамках этапа КМ выиграла итальянка Федерика Бриньоне, которая показала время 1 минута 25,33 секунды, второе место заняла ее соотечественница София Годжа (отставание 0,20 секунды), третье – швейцарка Йоана Хэлен (+0,34). Россиянка Юлия Плешкова стала 31-й (+6,12), ее соотечественница Александра Прокопьева сошла с дистанции.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Германии 6-9 февраля.



