Пользователи Сети назвали его профессию «лучшей в мире».

Астронавт NASA Дуглас Херли опубликовал фото песчаной бури в ОАЭ и Саудовской Аравии. Снимок был сделан с борта Международной космической станции.

Col. Doug Hurley @Astro_Doug 28 июня 2020 г. 18:30:40 (UTC) Sandstorms in Qatar, United Arab Emirates, and Saudi Arabia. 17,5 тыс.

В комментариях под публикацией пользователи твиттера назвали работу Дугласа лучшей в мире, ведь он наблюдает за Землей из космоса. Также они начали просить Дугласа сфотографировать определенный город или страну и интересовались, не связана ли эта песчаная буря с пылевым облаком из Сахары, которое перелетело Атлантику и оказалось на юге США и в Мексике. Подобные вопросы запустили череду твитов с фотографиями, на которых сняли яркие закаты (облако пыли может стать их причиной) и практически нулевую видимость на дорогах, вызванные облаком пыли из Сахары.

«Это великолепно выглядит из космоса, но ужасно на Земле», – ответил астронавту один из пользователей.

Фото песчаной бури – не первое в профиле Дугласа Херли. Ранее он показывал, как из космоса выглядит вихрь в Тихом океане. На МКС Дугласа и его напарника Роберта Бенкена 31 мая доставил корабль Crew Dragon.