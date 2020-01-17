Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не будет вносить изменения в первые две главы Основного закона («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»), так как они незыблемы. Об этом в пятницу, 17 января, заявил сопредседатель группы Павел Крашенинников.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление ролей Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов.

В тот же день Путин подписал указ о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат такого голосования. Источники утверждают, что оно может состояться до мая текущего года.