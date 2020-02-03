Актриса Мария Кожевникова поделилась с подписчиками, что ей пришлось «выгнать» своего супруга накануне Нового года из дома. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

Как пояснила актриса, младший сын заболел ветрянкой, а муж не болел. Она опасалась, что супруг тяжело будет переносить болезнь, если заразится от сына.

Выяснилось, что наш папа не болел этим вирусом, а взрослыми очень часто он переносится довольно сложно. Делать нечего, пришлось срочно «выгнать» мужа из дома, а нам менять все планы и встречать Новый год порознь. Настроение, конечно, было не самое праздничное, но Василёк отпустил нас со старшими к папе, а сам встречал 2020-й с бабушкой, — привёл сообщение актрисы в Instagram портал.

Также Мария Кожевникова рассказала, что младший сын, скорее всего, подхватил ветрянку на новогоднем представлении. Актриса отметила, что придерживалась советов врачей во время лечения сына. Высыпания у него были всего три дня.

Как писал NEWS.ru ранее, Мария Кожевникова планировала провести Новый год с мужем и детьми за городом.

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