Политсоветники стран «нормандской четверки» приблизились к соглашению по проекту конкретных мер о реализации перемирия в Донбассе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Состоялся довольно обстоятельный разговор. Очень важно, что достаточно времени пришлось потратить на то, чтобы прояснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер, минских соглашений, потому что в последнее время из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных главных должностных лиц о назначении минских соглашений, каким образом их толковать, содержат ли они какие-то обязательства Украины и так далее», — сказал он по итогам первого дня встречи политсоветников «нормандской четверки».

«Это довольно важная часть этого разговора для того, чтобы понимать, на какой основе стороны переговоров ведут диалог с целью урегулирования», — добавил Козак.

По его словам, «удалось, наконец, приблизится к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер прекращения перестрелки».

«Три месяца обсуждения в трехсторонней контактной группе не давали никакого результата. Сегодня, как мне представляется, мы приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ мог быть принят конкретный комплекс дополнительных мер, не декларации о приверженности режиму прекращения огня, который не работает, а конкретные механизмы, которые обеспечивают реализацию этой декларации», — добавил он.

По его словам, окончательный документ, «поскольку его не удалось согласовать в деталях, договорились досогласовать в телефонном режиме».