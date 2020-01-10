Все медицинские учреждения Крыма будут приведены к федеральному стандарту. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, передает ТАСС в пятницу, 10 января.

«Мы намерены к 2022 году до 100% соответствия федеральным медицинским стандартам довести все объекты здравоохранения», — отметил вице-премьер после совещания, которое провел президент России Владимир Путин по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

24 декабря 2019 года сообщалось о том, что власти Крыма намерены приобрести около 300 квартир для медработников в 2020 году и еще 300 — в 2021-м, чтобы устранить дефицит узких специалистов. По словам главы республики Сергея Аксенова, это позволит повысить качество обслуживания, в том числе в сельской местности, а также решить вопрос очередей.