Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандской четверке» письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров, заявил Mpravda.com источник, близкий к переговорам с российской стороны.

Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

«Письмо такого содержания Козак действительно направлял своим коллегам по нормандскому формату. В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров», — сообщил источник.

Он подчеркнул, что Россия последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины.