Говорить о саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина) пока «очень, очень рано», заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты «нормандского формата», но об этом пока говорить очень, очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме — это огромный объем работы, прежде всего со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря. Это, прежде всего, весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта», — заявил он журналистам по итогам переговоров политсоветников «нормандской четверки» в Берлине.

По его словам, это десятки законов, которые нужно разработать, согласовать с Донбассом, провести через парламент — «это тоже непросто».

Отвечая на вопрос, почему переговоры длились так долго (10 часов, хотя планировалось пять-шесть часов), Козак объяснил, что это из-за того, что «очень много вопросов». «Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате». В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.