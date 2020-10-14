Британские эксперты отмечают, что сильнее всего пандемия ударила по бедным странам. Часто вся компенсация за локдаун в них свелась лишь к нескольким долларам помощи. Люди в «третьем мире» жалуются на коррупцию, и это вызывает у благотворителей соблазн работать в обход законных, но никуда не годных правительств.

В очередном номере журнала Economist опубликована статья, затрагивающая тему, которая сегодня беспокоит не только британских экспертов. Не только британцы, но и множество наблюдателей по всему миру отмечают: после начала пандемии произошёл буквально провал политики в отношении бедных, а никак не прекращающееся распространение вируса буквально ставит крест на многолетнем прогрессе в решении задач по сокращению уровня бедности и помощи людям в состоянии крайней бедности. И в этом, как считает Economist, по большей части виноваты политики.

Коронавирус, пишут авторы статьи, оказывает влияние на всех без исключения, однако отнюдь не в одинаковой степени. Молодежь часто легко переносит вирус; люди старшего возраста, напротив, часто от него умирают. Богачи легко переносят экономический шок, а бедные — нет. По прогнозам Всемирного Банка, из-за пандемии вируса сovid-19 количество крайне бедных людей (то есть тех, кто зарабатывает менее 1,9 доллара в день) в этом году вырастет на 70-100 миллионов. Если брать шире, то есть включить в число бедных тех, кто не имеет элементарного жилья или чистой воды, а также голодающих детей — если сложить все эти оказавшиеся в кризисном положении группы, ситуация возникает еще более мрачная. При сложении всех этих групп, по данным ООН, можно сделать вывод, что количество бедных людей на планете увеличилось на 240-490 миллионов. Это может полностью перечеркнуть результаты почти десятилетнего прогресса. Если вакцина будет найдена, пишут британские эксперты, то экономики применяющих ее стран, несомненно, придут в норму. Но и здесь есть свои подводные камни: по мнению экспертов, для массовой вакцинации потребуются годы, а у той части населения, которая уже находится в состоянии крайней бедности, просто нет времени ждать так долго. К тому моменту недоедание выдержит задержку роста множества детских организмов, а потери в интеллектуальном развитии могут затронуть воистину трагическое количество детей: именно у бедных чаще всего прерываются очные занятия, а на дистанционное образование не у всех хватает ресурсов и навыков.

Правительства богатых стран потратили более 10% ВВП на облегчение экономических последствий пандемии. Другие государства не могут себе позволить таких внушительных трат. Для сравнения, страны с развивающейся экономикой потратили на аналогичные цели всего 3% ВВП, а беднейшие страны — менее 1%. Система социальной защиты в странах с низкими доходами крайне непрочная. В таких странах правительства в среднем выделили лишь 4 дополнительных доллара на человека в рамках программ соцподдержки. И это не поддержка на один день, а на весь период пандемии — всего 4 доллара.

В мировой экономике зреет Большой сдвиг

Помощь, считают в Лондоне, должны оказать доноры. Однако богатые страны, наоборот, намерены на треть сократить прямую помощь развивающимся государствам по сравнению с прошлым годом. МВФ и Всемирный Банк увеличили объемы кредитования таких стран. Однако в бедные страны, согласно информации аналитического центра «Центр глобального развития», поступило лишь на 31% больше денежных средств Банка. А это — примерно половина того, что было выделено во время мирового финансового кризиса, который был гораздо меньшим шоком по сравнению с пандемией.

Эксперты при этом замечают, что правительства бедных стран должны разумно тратить деньги. По мнению авторов статьи, слишком многие предлагают «мясо для богатых и хлебные крошки для бедных». К примеру, с начала кризиса Мексика не предложила никаких новых программ для трудоустройства, но предоставила компании Pemex, государственному нефтяному гиганту, налоговые льготы на сумму 2.7 миллиарда долларов, что эквивалентно 21 доллару на каждого мексиканца. Индия вложила 7 миллиардов долларов в угольные шахты. Ожидается, что вскоре Южная Африка предпримет очередную расточительную попытку удержать на плаву свою убыточную авиакомпанию. Economist с горечью констатирует, что даже когда деньги предназначаются для благих целей, они зачастую либо растрачиваются, либо разворовываются. Южноафриканские следователи ведут расследование возможного мошенничества на сумму в 300 миллионов долларов по 658 контрактам, заключенным для поставки комплектов для борьбы с коронавирусом. Министерство здравоохранения Нигерии закупило маски стоимостью 53 доллара каждая. Произошла утечка аудиозаписи, на которой женский голос, якобы принадлежащий даме-чиновнику из Уганды, хохочет, поскольку дама и ее коллеги, похоже, намерены прикарманить деньги, предназначенные для облегчения последствий пандемии.

Британские эксперты делают вывод, что лучший способ помочь бедным — напрямую давать им деньги. Простота этой политики делает ее менее уязвимой для коррупции. Имея немного дополнительных средств, их получатели смогут накормить своих детей и отправить их обратно в школу. Они смогут избежать продажи своего имущества, которое поможет им зарабатывать на жизнь. Одной из стран, которая преуспела в поддержке бедняков, является Бразилия, даже несмотря на то, что президент страны Жаир Болсонару (Jair Bolsonaru) преуменьшает то воздействие, которое имеет сovid-19. Различные показатели бедности там фактически упали, в основном потому, что правительство в течение трех месяцев направляло малоимущим по 110 долларов в месяц каждому, помогая тем самым 66 миллионам человек.

Приоритетом для правительств, считают эксперты, должна быть базовая система здравоохранения, которую пандемия разрушила настолько сильно, что уровень вакцинации детей снизился до величин 20-летней давности.

Economist делает вывод: кризис требует от политиков быстрого принятия трудных решений. Конечно, ошибки неизбежны, учитывая тот факт, что о болезни еще многое остается неизвестным. При этом эксперты справедливо считают, что некоторые из таких ошибок просто непростительны. Яркий тому пример Индия, где внезапный карантин вынудил миллионы рабочих-мигрантов покинуть свои рабочие места и жилье в городе, и возвращаться в свои деревни пешком или в переполненных поездах, что привело к повсеместному распространению вируса. Или Южная Африка, где правительство запретило людям выходить из дома ночью, а затем выселило десятки тысяч самовольных поселенцев (скваттеров) из лачуг на общественных землях. Вроде законное решение, но правительство забыло: скваттерам некуда было идти. Политики, дистанционно управляющие своими странами из своих комфортабельных домашних офисов, должны больше думать о том, как их решения могут повлиять на тех, кого covid-19 снова погружает в ужас нищеты. Стыдно, пишет Economist в заключение, когда решения правительств в ответ на пандемию усугубляют страдания людей, которым в этой жизни повезло гораздо меньше, чем авторам подобных решений.