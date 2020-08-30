О том, можно ли похудеть, имея проблемы с щитовидной железой, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков. Есть распространенное мнение, что, например, при гипотиреозе вес сбросить невозможно.

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По словам медика, это очень частый вопрос.

— Порядка 40% женщин, которые к нам приходят, страдают от гипотиреоза. Люди с недостатком гормона щитовидной железы могут полнеть от салатного листика, а люди с гипертиреозом худеют несмотря на то, что могут объедаться, — объяснил Ковальков.

По его словам, в данном случае дело в гормональном фоне, а не в том, что ест человек. Все зависит от скорости обмена веществ.

— На физическую активность тратится 10% энергии, 80% — на удельный основной обмен, остальное — на переваривание пищи. Проблемы с щитовидной железой снижают скорость обмена веществ. Она еще упадет, если вы сядете на диету. Любая диета усиливает гипотиреоз. Человек начинает мерзнуть, организм экономит энергию, возникает усталость и тяга к углеводам, — объяснил врач.

Перед похудением нужно стабилизировать гормональный фон и только после этого худеть, подчеркнул он.

Гипотиреоз — состояние, вызванное снижением уровня гормонов щитовидной железы. Гипертиреоз – это заболевание, вызванное, напротив, переизбытком тиреоидных гормонов в организме.

Основная функция гормонов щитовидки — поддержание обмена веществ, соответственно, при снижении их уровня наблюдается замедление процессов в организме. Человека с гипотиреозом можно описать как заторможенного, замедленного, вялого, апатичного, постоянно мерзнущего.

Характерным для гипотиреоза является снижение памяти, сонливость и депрессия. Он может маскироваться под другие заболевания, причём на первый план могут выходить различные симптомы: утомляемость, слабость, запоры, перепады давления, нарушения менструального цикла, отёки, выпадение волос. По статистике, депрессия встречается у 40–66% пациентов с гипотиреозом.