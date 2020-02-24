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Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

04:58 24/02/2020

Клуб НХЛ «Монреаль» обменял 36-летнего нападающего Илью Ковальчука в «Вашингтон». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Взамен канадский клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом «Монреаль» сохранит у себя 50% зарплаты 36-летнего Ковальчука. Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Вашингтона». В нынешнем сезоне за клуб выступают форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

Ранее в НХЛ Ковальчук играл за «Атланту» и «Нью-Джерси», из которого ушел в 2013 году в санкт-петербургский СКА, в составе которого выиграл два Кубка Гагарина. Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 872 (442+430) очка в 919 матчах, в Кубке Стэнли он провел 32 матча и набрал 27 (11+16) очков. Ковальчук занимает четвертое место по количеству голов среди российских хоккеистов за всю историю НХЛ.

Также российский форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира.



