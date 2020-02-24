СПОРТ

Ковальчук будет выступать за «Вашингтон» под 17-м номером

17:35 24/02/2020

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Российский форвард Илья Ковальчук будет выступать за «Вашингтон» под номером 17, сообщается на странице клуба в Twitter.

«Илья Ковальчук будет носить 17-й номер», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник «Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Ковальчук начинал нынешний сезон в составе «Лос-Анджелеса». В декабре клуб выставил его на драфт отказов, после чего игрок в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт с «Монреалем».



