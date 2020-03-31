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По словам продавца, животное также приносит удачу.

В Хабаровске за шесть миллионов рублей продают кота-оберега от коронавируса. Объявление появилось на одном из сайтов по размещению объявлений.

«Продается уникальный кот-оберег, талисман Тимон. Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром», — говорится в сообщении.

Продавец уточнил, что кот, помимо прочего, еще и потомственный предсказатель. Торговаться уместно, добавили в объявлении.

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