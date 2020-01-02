Несмотря на всю серьезность преступления, кот избежал наказания.

В Бангкоке хвостатый нарушитель решил усложнить своему хозяину жизнь, разрушив фигуру из 2432 деталей конструктора. О неприятности мужчина написал в Сети.

Известно, что владелец кота работает в магазине игрушек. В течение недели он собирал фигуру персонажа японской манги для одного из клиентов, но творение было уничтожено за какое-то мгновение.

«Злоумышленника» сфотографировали на месте преступления: довольный собой кот лежал возле разрушенного заказа.

Как отметил владелец животного в Facebook, надежда собрать фигуру перед Новым годом оказалась разрушена.

«Ха-ха… Я его убью», — написал он.

Несмотря на всю серьезность преступления, кот избежал наказания. Мужчина написал об этом на следующий день.

© ภูมิมัย พรทอง facebook

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