Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Мостик задержится, чтобы проконтролировать движение поездов. Однако коту уже поступают предложения о дальнейшем «трудоустройстве». Когда он полностью завершит работу на Крымском мосту, он рассмотрит их и примет решение.

Рыжий кот — ровесник и талисман строительства моста. Его подбросили строителям, когда они только приехали на берег пролива. Рабочие подобрали животное и поселили в своей бытовке. Котик наблюдал за всеми работами, в том числе погружением свай и опор, а также сборкой и подъемом пролета.

Инфоцентр также отметил, что кот Мостик — единственный в мире мостостроитель и блогер. У него есть даже свой отдел «Котмостнадзор», которым он руководит. Вместе с котом там «работают» чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

На площадке Мостик провел четыре года, и почти каждый день в его аккаунтах в социальных сетях публиковались новости и фотографии со стройки для подписчиков. Посты кота читают в 50 странах мира.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится в понедельник, 23 декабря. 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции российский лидер подтвердил, что приедет на открытие железнодорожного движения на Крымском мосту.

22 декабря начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Время в пути составит 43 и 33 часа соответственно. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнется следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года.

8 ноября стартовала продажа билетов на поезда с материковой части РФ в Крым. 13 ноября на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно с полуострова было куплено более 17 тыс. билетов, пишет «Газета.ру».

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. 18 декабря 2019 года оно завершилось.