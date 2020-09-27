Более полумиллиона человек прибыли в Крым железнодорожным сообщением с момента его возобновления в декабре прошлого года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым коту Мостику сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

«Число прибывших в Крым железнодорожным сообщением пассажиров с даты запуска составило 527,5 человек, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время сообщение действует по десяти направлениям».

Из крымских городов Симферополя и Евпатории действует прямое железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Москвой, Вологдой, Кисловодском, Адлером, Екатеринбургом. Из Севастополя можно доехать до Москвы и Санкт-Петербурга.

«Этим летом пиковый сезон пришелся на июль-август, но и в сентябре железнодорожное сообщение остается востребованным среди жителей и гостей полуострова, — добавили в пресс-службе. — В сентябре КЖД планирует обслужить около 25 тыс. пассажиров».

По прогнозу специалистов Крымской железной дороги, в октябре поезда перевезут не менее 15 тыс. пассажиров, в ноябре — около 5 тыс. человек.

Перед летним сезоном для повышения уровня комфорта и безопасности пассажиров на железнодорожном вокзале Симферополя были установлены информационные экраны, заменена тротуарная плитка, навесы на перронах и мебель в залах ожидания, отремонтированы помещения, восстановлен первозданный вид внутреннего итальянского дворика.

На привокзальной площади можно увидеть памятный знак Крымскому мосту, строительство которого позволило возобновить прерванное в декабре 2014 года железнодорожное сообщение с материком.