Кот-блогер Мостик опубликовал видео встречи первого пассажирского поезда, прошедшего по мосту через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезд маршрутом Санкт-Петербург — Севастополь прошел по мосту в ночь со вторника на среду, ближе к трем часам утра.

View this post on Instagram Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично! A post shared by Кот Моста (@cat_the_most) on Dec 24, 2019 at 4:18pm PST

«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично», — говорится в Instagram кота-талисмана Крымского моста.

На самом видео запечатлен момент прохождения поезда через арку моста и сам мурлыкающий кот.

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