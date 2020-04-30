СПОРТ

Косяки и кошки: как скалолазы штурмуют вершины не выходя из дома

16:19 30/04/2020

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Российские скалолазы даже во время самоизоляции рвутся в горы. И находят их прямо у себя в квартире, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

Скалодромы закрыты, до гор сейчас также не добраться. Но, оказывается, настоящий альпинист и дома вполне может покорять вершины. Российские скалолазы открыли для себя новую систему тренировок. Мера – вынужденная, но действенная. Главное – смекалка. Кто-то оборудует мини-скалодромы у себя на балконе, а кто-то для поддержания формы использует все что есть под рукой – турники, дверные косяки и даже мебель. У скалолазов на самоизоляции появился и свой челлендж.

И что интересно, сейчас российские скалолазы все свои тренировки проводят с кошками и собаками. Во-первых, питомцы поддерживают своих хозяев, а во-вторых, их можно использовать как спортивные снаряды. Правда, далеко не все из них этому рады.

Пандемия вынуждает фантазировать и британских скалолазов. К примеру, Джон Гриффин всегда мечтал покорить Эверест. Кто бы мог подумать, что это удастся сделать не выходя из дома.

По лестницам своего трехэтажного дома Джон бегал четыре дня. Чтобы взобраться на высоту 8850 метров, нужно было подняться по 41 тысячи ступеней. На третий день домашнего восхождения Гриффин чуть не сдался из-за боли в коленях. Помогла жена, которая приложила к ноге упаковку замороженного гороха. И на следующий день Джон все-таки стал первым человеком на планете, кому удалось покорить Эверест на удаленке.





Александр Бриус