Врачи рассказали, как понять, что почти могут быть не в порядке по боли.

От боли в спине мучаются не только люди старшего поколения. Радикулит, плохая осанка, неправильная поза для сна, хондроз, поднятие тяжестей — все это и многое другое может стать причиной болей в спине.

Если с симптомами по ходу позвоночника и в области шеи все более-менее понятно, то с поясницей вопросов куда больше. Ведь если болят почки, может потребоваться срочная помощь врача. Сотрудники службы здравоохранения Галисии рассказали изданию «20 minutos» как понять, что именно болит.

Боль в спине чаще всего продолжается несколько дней, и может утихать в состоянии покоя, а при движении усиливаться. При этом она как бы расползается в разные стороны, то есть, ткнуть пальцем и сказать: «болит здесь» довольно проблематично.

Боль в почках локализуется со стороны пораженного органа, то есть, справа или слева, и бывает волнообразной — то появляется, то стихает без каких-то внешних причин. Кроме того, нужно учитывать сопутствующие симптомы. Это общее недомогание, тошнота, а если поднимается температура выше 38 градусов, нужно срочно обратиться к врачу — это уже свидетельство серьезного воспалительного процесса.

Боль в пояснице может возникать и по другим причинам. Например, у женщин она нередко встречается при заболевании органов малого таза. Причину может установить только доктор после проведенных обследований.