Коста-Рика вновь откроет международный аэропорт Хуан Сантамария в городе Алахуэла и международный аэропорт Даниэль Одубер в городе Либерия с 1 августа для иностранных туристов из государств, где ситуация с эпидемией коронавируса нового типа находится под контролем, сообщает издание Costa Rica Hoy со ссылкой на министра здравоохранения Даниэля Саласа.

Как уточняет издание, в страну смогут въехать только приезжающие из стран, где ситуация с COVID-19 находится под контролем. Некоторые из параметров для определения, из каких именно стран будут принимать туристов, будут напрямую связаны с отсутствием усиленной передачи коронавируса и экспоненциального роста числа случаев.

Как добавляет издание Observador, будет строгий медицинский протокол для отслеживания людей, въезжающих в страну.

«Протокол по аэропортам уже практически готов», — приводит издание слова министра здравоохранения. Предполагается, что туристы должны будут предоставить информацию о том, где они будут находиться в стране и куда будут перемещаться.