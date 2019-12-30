Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с наступающим Новым годом. Об этом сообщает «РИА Новости» 30 декабря.

Скворцов отметил, что «наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию», за которое в мире «произошло немало событий».

«Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной», — отметил он.

Его коллега Олег Скрипочка подчеркнул, что «несмотря на политику препятствий», «люди на Земле <…> продолжают сотрудничать и дружить и вместе идти вперед». Примером такого взаимодействия является сотрудничество в космосе.

Скрипочка пожелал россиянам оставить позади плохое и запомнить в уходящем году «самое лучшее». По словам космонавтов, как и на Земле, в последний день года «большая международная семья МКС» собирается вместе, чтобы сказать друг другу теплые слова.

«Давайте вместе пожелаем друг другу новых достижений, удивительных открытий, радости и счастья, здоровья и благополучия», — сказал Скрипочка.

На странице «Роскосмоса» в Facebook говорится, что экипаж МКС «нарядил елку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!». На записи видно, что к стене внутри станции прикреплен праздничный плакат с елкой, сетка с мандаринами и наряженная елка. Еще одна елка, но уже поменьше, «летает» по модулю.

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