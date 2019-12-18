Дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Борису Волынову исполнилось 85 лет в среду, 18 декабря. Его поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Торжественное мероприятие прошло в Доме космонавтов в Звездном городке. Волынов входил в отряд космонавтов «гагаринского набора», являлся командиром космических кораблей «Союз-5», «Союз-21» и орбитальной станции «Салют-5». Он осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых кораблей. В 1960 году вместе с Юрием Гагариным Волынов создавал Звездный городок.

Космонавт поделился своими воспоминаниями от первого полета в космос. «Когда я первый раз взлетел, эмоции переполняли через край, совершение мечты, когда у тебя выросли крылья», — цитирует его телеканал «Звезда». «Человек с крыльями. Лететь куда хочешь. И это ощущение не забывается», — вспоминает именинник свой первый полет.

«Вы всю свою трудовую жизнь посвятили нашей стране. <…> Я хочу поздравить вас с юбилеем, сказать особые слова благодарности вашей супруге — Тамаре Федоровне, потому что человек живет долго и счастливо, когда его любят», — отметил Воробьев, его словам приводит РИАМО.

Также губернатор зачитал поздравление от президента России Владимира Путина.

«Если вспомнить, что делала ваша великолепная двадцатка, вы были первооткрывателями! Это был подвиг! И он остается подвигом того, что страна, летчики могли делать каждый раз, сталкиваясь с внештатными ситуациями», — сказал Рогозин, добавив, что свою боевую задачу космонавты выполнили на твердую пятерку.

Также глава «Роскосмоса» вручил Волынову ведомственный знак отличия «За верность космосу», сообщает телеканал «360».

Волынов родился в Иркутске 18 декабря 1934 года. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Он — последний из ныне живущих космонавтов первого отряда космонавтов СССР. Его отечественный порядковый номер — 14, в мировой классификации — 35.

12 декабря первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин попросил Рогозина выступить с инициативой об установлении 24 октября Днем памяти погибших при освоении космоса.

В 1960 году в этот день при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошла катастрофа на космодроме Байконур с многочисленными человеческими жертвами. Количество погибших оценивается от 78 до 126 человек.