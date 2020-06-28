Космический турист во время выхода в открытый космос сможет полюбоваться видами Земли, сфотографироваться и провести эксперименты, рассказал Герой России, космонавт Павел Виноградов.

«Любоваться видами Земли, станции. Пофотографироваться. У нас много летало туристов, очень грамотных, со своими задачами, со своими интересными экспериментами», — отметил космонавт.

Виноградов добавил, что к тому времени, когда турист соберется выйти в космос, появятся какие-то интересные задачи и эксперименты. Однако, пояснил космонавт, туристу не разрешал далеко отлететь от станции, как астронавты и космонавты во время тестирования «реактивных ранцев», так как сейчас все пристегиваются к поручням станции двумя карабинами.

По его словам, космос – это сложная и нематериальная субстанция, поэтому у выхода в космос есть свои прелести, по сравнению с наблюдением через иллюминатор.

«Когда вы имеете возможность не через иллюминатор, а своими глазами увидеть нашу Землю от Кавказа до Саян и дальше, вы вряд ли где-то еще такое сможете сделать. Это другие ощущения, здесь все другое. Адреналин», — рассказал Виноградов.

Общая продолжительность выхода в космос для туриста, по мнению космонавта, может составить 3-5 часов.

Ранее РКК «Энергия» сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полет двух туристов на корабле «Союз» на С в 2023 году.