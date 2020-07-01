Анатолий Иванишин проголосовал с орбиты, сообщает телеканал «МИР 24».

Российский космонавт Анатолий Иванишин принял участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ и стал первым человеком, который проголосовал с орбиты.

Иванишин имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому смог выразить свое мнение по интернету. Электронное голосование проходило с 25 числа и завершилось накануне. Явка составила 93 процента.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и призвал принять участие в голосовании.