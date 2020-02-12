Вторая тяжелая ракета «Ангара-А5» отправится на космодром Плесецк уже весной этого года. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил гендиректор центра имени Хруничева Алексей Варочко.

«Мартом-апрелем машина уйдет на космодром», — приводит «РИА Новости» слова Варочко.

Запуск ракеты запланирован на первую половину года. Однако конкретные сроки пока не озвучивались.

Варочко отметил, что до конца года предприятие войдет в ритм производства и перестанет сдавать продукцию с опозданием.

Помимо этого, Варочко подчеркнул, что до 2024 года ракеты будут доукомплектовываться в Москве, а после — основная сборка сконцентрируется в Омске.

31 января «Роскосмос» и «Минобороны» согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М». Стороны утвердили как облик, так и параметры ракеты-носителя. Ожидается, что она появится в 2024 году.

29 января СМИ сообщили о планах уничтожить ракету «Ангара-А5» во время испытаний. Сделать это собираются для того, чтобы проверить системы аварийного спасения российского пилотируемого корабля «Орел».

В семейство ракет-носителей «Ангара» входят носители легкого класса «Ангара-1.2», среднего — «Ангара-А3», тяжелого — «Ангара-А5» и ее модификации «А5М» и пилотируемая «А5П», а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Их грузоподъемность составляет от 3,5 т до 37,5 т.

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.