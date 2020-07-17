На фото обнаружили «солнечные костры».

Зонд Solar Orbiter передал на Землю первые снимки Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км, пишет Daily Mail.

На фото ученые разглядели миниатюрные вспышки – «солнечные костры». Считается, что они играют важную роль в разогреве короны Солнца до сверхвысоких температур. Исследователи надеются при помощи следующих наблюдений раскрыть этот механизм.

В ближайшие два года аппарат планируют вывести на более близкое расстояние – 42 млн км от Солнца, что в 4 раза меньше, чем дистанция Земли от светила.

Качество полученных снимков, по словам ученых, еще далеко от оптимального и будет улучшаться по мере приближения зонда к Солнцу. К марту 2022 года фото высокого начнут поступать регулярно.

Solar Orbiter — совместный проект NASA и Европейского космического агентства. Его миссия рассчитана на семь лет. В это время аппарат будет наблюдать за солнечной активностью и его полярными областями. Аппарат запустили в феврале 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V. Стоимость миссии оценивают примерно в $1,5 млрд.