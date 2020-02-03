Как правило жильё необходимо время от времени обновлять, поддерживать в чистоте, улучшать интерьер и повышать уровень эстетических качеств прибегая к помощи различных украшений либо предметов интерьера.

В данной статье рассматривается как при минимальных затратах наиболее эффективно сделать ремонт спальной комнаты.

Вначале тщательно освобождаем помещение от вещей к ремонту не имеющему никакого отношения; т. е кровати, тумбочки, стулья, столики и. т.д.

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Расчистив ремонтную площадку, приступим к основной части ремонта, а именно подготовке поверхностей.

Начинаем с пола.

Снимаем с него (если есть что-то ) ламинат, паркет, линолеум. Далее Снимаем старые обои, и с помощью шпателей демонтируем декоративную штукатурку с краской. Обои лучше отстают, если немного намочить тёплой водой.

Дальше зашпаклевываем стены и можно начинать заниматься потолком. Его подобно стенам необходимо очистить, побелку смыть, если таковая имеется.

Когда всё просохнет, приступаем к шкурке подготовленных поверхностей, с помощью строительной дощечки круговыми движениями легка намочив поверхность, обрабатываем стены с потолком. Дальше начинаем грунтовать, большой кистью намазываем стены и потолок, это нужно что бы не было плесени и грибка.

Следующим нашим шагом ремонта будет поклейка на стены обоев.

Обои следует выбирать нежных тонов с мягкими оттенками. Клеятся они на хорошо просушенную поверхность на обойный клей, инструкция по применению имеется на каждой пачке. Более эстетично смотреться обои клеящиеся в стык и аккуратно.

Дальше переходим к потолку.

Теперь нам необходимы, потолочные плитки со специальным клеем. После того, как приклеены плитки, по периметру потолка устанавливаем пенопластовые багеты. Потолок должен быть выдержан в тонах более светлых чем стены.

Пол желательно паркетного вида, либо ламинат. За счёт подложки этот материал довольно тёплый и выглядит весьма привлекательно. Подложку равномерными частями укладываем на полу.

Далее сверху укладываем ламинат, с процессом его укладки справиться достаточно просто, так же пользуйтесь лобзиком для наилучшей подгонки некоторых плиток ламината. Финальной частью будет установка плинтусов.

Современные евро-плинтуса весьма просты в установке, будет достаточно только прикрепить держатели на полу на небольшом расстоянии и можно одевать сверху плинтус, нет никакой необходимости подгонять углы, потому что есть соответствующие уголки.