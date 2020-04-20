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Ветеринар, замглавы Россельхознадзора Константин Савенков рассказал ТАСС, что в Бельгии, Гонконге и США было зафиксировано несколько случаев, когда инфицированные коронавирусом хозяева в результате тесного контакта со своими животными передавали им вирус.

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При этом обратных случаев, при которых коронавирус передавался бы от домашних питомцев к хозяевам, не регистрировалось.

Лабораторные исследования показали, что кошки могут заражать друг друга, а собаки менее восприимчивы к вирусу.

По словам Савенкова, хозяева должны соблюдать правила гигиены, чтобы их животные не заразились.

«Если вы гуляете, то нужно обязательно прийти и помыть руки, лапы ему. После контакта с животным также следует это делать», — сказал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что российские ученые научились выявлять коронавирус у животных. Планируется, что во второй половине апреля наборы для тестирования попадут в руки ветеринаров в крупных городах. Впоследствии не исключено, что возможность проверить домашнее животное на содержание в его организме COVID-19 получат обыватели.

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