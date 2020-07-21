Слушателей доклада такое вмешательство развеселило.

В выступление депутата палаты общин Великобритании вмешался кошачий хвост, сообщает Bored Panda.

Джон Николсон выступал по Zoom с докладом о преимуществах субтитров на детских телеканалах, как вдруг на экране появился хвост его рыжего кота. Сначала депутат пытался сохранить самообладание, однако было поздно: его слушатели уже начали смеяться. После этого Николсон сказал: «Я прошу прощения за хвост моей кошки».

Кот же никакой вины за свой проступок не испытал и продолжил водить хвостом по экрану. Тогда Николсон обратился к питомцу напрямую: «Рокко, опусти, пожалуйста, хвост».

Коту вскоре наскучило развлекать публику, и он отправился по своим делам, позволив депутатам продолжить заседание.