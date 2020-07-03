США ищут предлог, чтобы переложить вину за несоблюдение соглашений в сфере контроля над вооружениями на другие страны, заявил Mpravda.com в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил в пятницу, что на протяжении продолжительного периода США ведут последовательную политику отказа от обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования. Представитель госдепартамента заявил Mpravda.com, что США выступают за формирование эффективной международной системы по контролю над вооружениями и против трехсторонней гонки вооружений с участием России и Китая.

«Заявления Вашингтона о приверженности эффективному контролю над вооружениями, вроде того, что только что сделал представитель госдепа, лучше сразу начинать читать с «но»: «Мы хотим…, но…» Ведь дальше обычно следует разъяснение, из-за чего — точнее, из-за кого — Белый дом не делает то, что ну очень хочет сделать», — отметил сенатор.

По его словам, так было с соглашениями по Ирану и РСМД – «всегда кто-то виноват в одностороннем разрушении Америкой очередного международного механизма в сфере безопасности».

«На сей раз довод прежний: мол, договоры в сфере контроля над вооружениями нужно непременно переводить в трехсторонний формат. То есть привлечь Китай, который, как известно, заявил о нежелании вступать в эти переговоры», — пояснил политик.

Он отметил, что таким образом ситуация переводится в любимый Вашингтоном сценарий — «А пусть сначала они».

Косачев добавил, что Россия не против подключения Китая к переговорам по ядерному оружию, как и Великобритании с Францией, которые входят в НАТО, и это, по его словам, автоматически делает их потенциально гораздо большей угрозой для Москвы, чем Пекин.

«И если Вашингтон готов добиться привлечения других ядерных держав к процессу разоружения — звездно-полосатый флаг в руки, как говорится, что тем более актуально накануне национального праздника США», — отметил парламентарий.

Но если участие третьих стран — обязательное условие для продления действующих соглашений с Россией, то это – «очередная отговорка и попытка переложить вину за срыв переговоров на третью сторону», уверен политик. И Россия будет на это безответственное поведение ядерной державы указывать каждый раз, когда она будет выставлять заведомо невыполнимые условия, подчеркнул сенатор.

«Ничего личного, просто забота о мире», — заключил Косачев.