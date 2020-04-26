Скончавшийся в ночь на воскресенье итальянский журналист Джульетто Кьеза на протяжении многих лет отстаивал свои убеждения, был человеком удивительной силы духа и образцовой порядочности. Об этом написал на своей странице в Facebook 26 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам Косачева, итальянец на протяжении многих десятилетий отстаивал свои убеждения, «не уступая напору толпы и натиску властей». «Сохраняя совесть в себе и возвращая ее по мере возможности окружающим», — добавил сенатор.

«Нам будет вас не хватать, Джульетто. Вечная память и спасибо за всё», — отметил Косачев.

Ранее в этот же день о смерти журналиста сообщила его супруга Фьямметта Кукурния. По ее словам, у мужа ночью случился инфаркт, но медики не смогли его спасти.

Друг публициста, президент благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато рассказал, что Кьеза перенес операцию, после которой начались осложнения. Кроме того, он допустил связь смерти журналиста с коронавирусом.

Кьеза в 1980-е и 1990-е годы работал московским корреспондентом газет L’Unita и La Stampa. Позже писал статьи и мнения для российских изданий, в том числе для «Известий», писал книги, в том числе об СССР и России.

Журналист содействовал операции по освобождению российских журналистов Life News Марата Сайченко и Олега Сидякина из плена на Украине в 2014 году.