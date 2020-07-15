Санкции США в отношении участников проектов «Северный поток-2» и второй нитки «Турецкого потока-2» являются политическим шантажом в экономических интересах Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Глава государственного департамента США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока 2». Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций, заявил он.

«В принципе ничего нового, если, конечно, исходить из того, что все уже привыкли к абсолютно абсурдным обоснованиям откровенно злонамеренных действий Вашингтона. Ведь репрессии предполагается применять в рамках так называемого закона CAATSA — «О противодействии врагам Америки посредством санкций», — написал сенатор в Facebook.

«Враги Америки» — это те, кто строит коммерческий газопровод между странами на другом континенте, и ни одна из этих стран, как и сам газопровод, никак не собираются затрагивать безопасность США или их граждан, отметил Косачев.

«Более того: потенциальные «враги» – это даже не российские, а более 120 европейских (прежде всего, немецких и французских) предприятий. То есть компаний из стран-союзниц США по НАТО. Но США решили, что лучше европейского бизнеса и властей Германии знают, что нужно Европе для обеспечения ее энергетической безопасности», — добавил он.

«Пока в Европе до конца не решили, как реагировать на это откровенное пренебрежение Вашингтоном суверенитетом и интересами своих союзников. Статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен отмечал, что экстерриториальные санкции неприемлемы и нарушают энергетический суверенитет Европы, и «то, что Конгресс США выступает регулятором европейских вопросов, абсурдно», — напомнил парламентарий.

Косачев заявил, что Америка применяет силу за несоблюдение иностранными игроками ее собственных правил, и это уже «политический шантаж в экономических интересах».