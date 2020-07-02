Российское голосование по конституции беспокоит США, поскольку РФ самостоятельно принимает решения по своему политическому устройству, и оно никак не касается Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США обеспокоены по поводу голосования по конституционным поправкам в России, особую озабоченность Вашингтона вызвала «потенциальная возможность» Владимира Путина оставаться президентом до 2036 года, заявили Mpravda.com в четверг в госдепартаменте. Также в госдепе выразили обеспокоенность сообщениями о якобы «попытках правительства России манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, включая сообщения о принуждении избирателей, давлении на противников поправок и ограничениях в отношении независимых наблюдателей за голосованием». Доказательств этих обвинений в заявлении приведено не было

«США, считающие себя «смотрящими» за демократией во всем мире, разумеется, не могли не отреагировать на голосование по конституционным поправкам в России. Это же их дело, в конце концов, а не кого-то еще», — написал Косачев в Facebook.

По его словам, официальная реакция Вашингтона «довольно вялая».

«Разумеется, объяснить, какие именно усилия предприняло непосредственно российское правительство и как оно якобы уже манипулирует результатами, которые только-только появились, госдеп по привычке не стал. Дескать, это — русские, они всегда чем-нибудь манипулируют, то своим голосованием, то американским», — отметил сенатор.

«То, что Путин – весьма неприятное для Вашингтона препятствие на пути попыток США поуправлять нашей страной извне, как это порой получалось в 90-е, ни для кого не секрет. Однако это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить», — добавил сенатор.

По его словам, важная часть демократии – это «уважение к чужому конституционному процессу, а не только и не столько низвержение памятников и целование обуви потомков бывших рабов».

«Полагаю, «граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам, чтобы не выглядеть нелепо в роли самозваного ментора для тех, кого его предсказуемое мнение не касается. От слова никак» — заключил Косачев.