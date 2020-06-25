Размещение дополнительного контингента НАТО у границ России приведет к ответным действиям с нашей стороны, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Президент США заявил о намерении сократить дислоцированный в Германии американский воинский контингент. Само по себе это могло бы быть хорошим сигналом и подтверждением готовности Вашингтона «поладить с Россией», как выразился глава Белого дома. Но дальше начинаются «но». Проблема в том, куда именно отправятся войска из Германии», — написал парламентарий в Facebook.

Как отметил сам Трамп, «часть вернется домой, а часть будет отправлена в другие места, Польша станет одним из них». По словам сенатора, это уже совсем другая история. «Одно дело – домой, другое – еще ближе к нашим границам, и сигнал тогда прямо противоположный желанию «поладить», — подчеркнул политик.

По словам Косачева, все эти бизнес-игры вокруг темы безопасности были бы сугубо натовской проблемой, если бы не касались нас. «Нам не столь важны мотивы действий самого Трампа, сколь тревожат их возможные последствия. Если в итоге будет наращиваться военное присутствие на наших границах, это приведет к ответным действиям, и станет хуже всем», — отметил сенатор.

Вашингтон от этого ничего не проиграет, Польша потешит свои амбиции, но в целом «мы можем откатиться к ситуации до 1997 года, когда договоренностей между Россией и НАТО не было. И это будет поражение для всей Европы», написал парламентарий.

Косачев напомнил, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вполне справедливо отметила, что при перемещении войск на Восток необходимо учитывать наличие «Основополагающего акта Россия – НАТО» от 1997 года, по которому альянс принял обязательство не размещать свои войска вдоль российских границ на постоянной основе. «Важно, чтобы НАТО и партнеры по НАТО оставались едиными и придерживались этого договора, с положениями которого мы согласились» — вот это действительно серьезный сигнал, но не уверен, что его услышали в Вашингтоне», — сказал Косачев о словах немецкого министра.

Он полагает, что Трамп вполне искренне не собирается наращивать напряженность на Востоке, а рассматривает все эти игры с войсками как некий «бизнес-проект». «На что уже отреагировала та же Крамп-Карренбауэр, заявившая, что «НАТО – не торговая организация, а безопасность – не товар». Для Трампа как раз – товар», — уверен сенатор.

Он сам, по мнению политика, вполне понимает, что ни для Польши, ни, тем более, для Америки на восточных границах реальной и актуальной угрозы нет. По крайней мере такой, от которой можно было бы защититься десятком тысяч военных.

«Однако он знает, что в Польше фобий на тему «российской угрозы» хватает, и потому вполне охотно «торгует» безопасностью, сказав в частности, что поляки заплатят за дополнительные войска. Германию же тем самым «воспитывают, потому что та «не выполнила обязательств» по финансированию НАТО, и вообще, мол, просит защиты от России, а сама с ней торгует», — отметил сенатор.

И ещё один сюжет, способный оказаться весьма неприятным для Польши, добавил он. «Трамп четко заявил, что за американских военных в Германии будут платить поляки. Подозреваю, у Варшавы были совсем другие расчёты — «и лояльность проявить, и денег заработать». Судя по всему, облом», — заключил Косачев.