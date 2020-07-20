В России заинтересованы в расширении межпарламентского взаимодействия с Молдавией, хотя этот диалог переживает непростые времена, сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в понедельник на встрече с чрезвычайным и полномочным послом республики Андреем Негуцей.

Косачев напомнил, что с 2008 года прекратила действовать российско-молдавская межпарламентская комиссия, цель которой — развивать сотрудничество между странами. «Однако члены Совета Федерации продолжают контактировать с коллегами», — отметил он. Информация о встрече размещена на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе РФ».

«Мы, конечно, заинтересованы, чтобы всемерно активизировался межпарламентский диалог между нашими странами. Разумеется, этот диалог переживал и продолжает переживать непростые времена с учётом того, что в молдавском парламенте есть разные точки зрения на развитие парламентского сотрудничества с Россией. Мы активно взаимодействуем с теми политическими силами, прежде всего, назову партию и фракцию социалистов, которые выступают за то, чтобы это сотрудничество было максимально активным», — сказал парламентарий.

В свою очередь Негуца рассказал, что в Молдавии следили за подготовкой к принятию поправок в российскую Конституцию, и отметил их важность. «Стараемся перенять, что можно в условиях политической системы Молдовы, для нас это тоже важно. У нас идёт также обсуждение, что необходимо было бы менять в нашей конституции», — отметил посол.

Также Негуца рассказал о том, как идёт подготовка в республике к президентским выборам.

Выборы президента Молдавии запланированы в республике на 1 ноября. Действующий президент Игорь Додон пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.