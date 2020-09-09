Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью телеканалу RT в среду оценил завление пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера о готовности предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2».

Сенатор заявил, что такое высказывание можно оценивать только в общем контексте последовательной антироссийской политики Варшавы, «которая ведет свою геополитическую игру и пытается оказаться в центре европейской политики». По его словам, рассматривать это предложение всерьез невозможно.

«У Польши нет никаких возможностей снабжать газопроводы газом», — отметил Косачёв.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия может столкнуться с исками от частных компаний, которые захотят компенсации ущерба в случае остановки реализации «Северного потока — 2».

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток — 2».