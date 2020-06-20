Соглашение по ядерным вооружениям России, Китая и США если и будет заключено, то только исходя из суверенных интересов Москвы и Пекина, заявил Mpravda.com председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новое соглашение должно касаться ядерных арсеналов России и Китая, причём полностью охватывать их. Так он прокомментировал предложение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, отметив, что Литва является сильным союзником НАТО и другом США.

«Единственное, что в этом комментарии отвечает реальности — так это констатация места Литвы в современных международных отношениях, определяемого исключительно слепой верностью США и готовностью подыгрывать при любых обстоятельствах. Всё остальное — будет определяться не США и не Литвой. И станет реальностью только если и только тогда, когда будет соответствовать суверенным интересам таких стран, как Россия и Китай», — заявил Косачев.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ — 3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.