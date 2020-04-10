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В связи с распространением коронавируса у многих жителей Украины возник вопрос, что делать с продуктами и другими покупками из супермаркетов или полученные доставкой, и нужно ли их дезинфицировать или держать на карантине. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сколько живет коронавирус на разных поверхностях

Исследование продолжительности жизни нового коронавируса SARS-CoV-2 на разных поверхностях провела группа ученых под руководством Национального института здоровья США.

Изначально ученые говорили, что уханьский коронавирус передается воздушно-капельным путем, но позже выяснилось, что SARS-CoV-2 довольно тяжелый вирус, поэтому долго не задерживается в воздухе и оседает, поэтому один их главных путей инфицирования — это грязные руки.

Всемирная организация здравоохранения и другие медицинские организации не раз подчеркивали, что мытье рук и ежедневная дезинфекция поверхностей являются важнейшим элементом борьбы с распространением коронавируса.

Как и многие другие респираторные вирусы, включая грипп, коронавирус распространяется через крошечные капельки, выделяемые из носа и рта зараженного человека во время кашля или чихания.

Во время одного покашливания может выделиться до трех тысяч таких капель с миллионами вирусных частиц. Они могут оседать на находящихся рядом людей, одежду и поверхности, но некоторые более мелкие частицы могут оставаться в воздухе.

Одним из главных открытий американского эксперимента стало то, что коронавирус может оставаться жизнеспособным в воздухе в виде облака мелких частиц в течение трех часов. Но в подвижном воздухе, например, на улице, вирус оседает быстрее.

Вероятность заразиться в супермаркете и других закрытых помещениях довольно высокая, по этой причине рекомендовано носить маски.

Также исследование показало, что коронавирус может довольно долго сохраняться на различных предметах, начиная от картонных коробок, заканчивая пластиком и металлом. Но с течением времени его концентрация и способность инфицировать уменьшается.

Авторы работы распыляли коронавирус в форме аэрозоля. Все проверки проводились при температуре от 21 до 23 градусов при влажности воздуха в 40%.

Результаты эксперимента также сравнивалась с живучестью вируса атипичной пневмонии SARS, который напоминает нынешний коронавирус. Оказалось, что выживаемость этих двух вирусов на разных поверхностях довольно похожа.

Исследование ученых из Гонконгского университета дополнило это список.

Бумажные изделия — 3 часа

Медь — 4 часа

Картон — 1 день

Древесина и ткань — 2 дня

Пластик и нержавеющая сталь — 3-7 дней

Деньги и стекло — 4 дня

Медицинская маска — до 7 дней

Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус может долго сохранять жизнеспособность на дверных ручках, пластиковых или ламинированных поверхностях и других твердых предметах.

Исследования показывают, что коронавирус можно уничтожить за минуту с помощью дезинфекции поверхностей 60-процентным и выше спиртом или 0,5%-ым отбеливателем с перекисью водорода или бытовым отбеливателем, содержащим 0,1% гипохлорита натрия.

На вирус также влияет температура. Если прохладные +4°C оказались идеальными для жизнедеятельности коронавируса и сохраняют его активность до двух недель, то +70°C убивают его за пять минут.

Если пользоваться многоразовыми тканевыми масками, то стирать их необходимо не менее получаса при температуре +60°C. Два дня коронавирус проживет при температуре +37°C.

Стоит ли мыть покупки из супермаркета

Однозначного ответа нет, но ВОЗ и американские Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что риск передачи вируса в такой ситуации довольно низкий. Другие эксперты также придерживаются того же мнения.

Во-первых, картонные коробки невозможно ни помыть с мылом, ни обработать антисептиком, поскольку картон размякнет.

Во-вторых, вещества в санитайзерах могут быть опасны при попадании внутрь, даже овощи и фрукты рекомендуется мыть просто водой без мыла. Мыть также стоит бананы и другие плоды, чья кожура не идет в пищу.

Что касается карантина, то в обоих исследованиях были примерно одинаковые условия и вряд ли их можно воссоздать у себя дома, чтобы точно знать время гибели вируса.

Остается только один вариант — как можно чаще мыть руки с мылом. Вероятность попадания частичек коронавируса с поверхности упаковки в воздух практически исключена.

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