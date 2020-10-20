Здания МГТУ им. Баумана закроют на дезинфекцию, в следующий понедельник планируется возобновление работы всех корпусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

«По результатам проверки, проведенной в МГТУ им. Баумана, Роспотребнадзор вынес замечания по трем корпусам из 24 зданий университета. Корпуса будут закрыты и будет проведена полная дезинфекция сооружений. В пятницу планируется проведение контрольных мероприятий Роспотребнадзора и в понедельник возобновление работы всех корпусов. В настоящее время из 30 тыс. студентов и сотрудников университета диагноз COVID-19 подтвержден у 75 человек», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в связи с ростом числа заражений коронавирусом в столичном регионе министерство инициировало проверку московских вузов Роспотребнадзором.

В Минобрнауки отметили, что в соответствии с действующими нормами в вузах должны соблюдаться профилактические меры, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук, контроль температуры тела бесконтактным способом не менее двух раз в день, запрет допуска лиц с признаками инфекционных заболеваний, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

«При соблюдении указанных мер реализация образовательных программ обеспечивается в очном формате», — добавили в пресс-службе.

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом ТАСС сообщили, что здания МГТУ имени Баумана могут закрыть за несоблюдение мер профилактики распространения коронавируса.