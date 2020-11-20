Специалисты назвали симптомы, которые могут говорить о заражении коронавирусом, когда больной об этом еще не догадывается.

Врачи из Великобритании и Канады назвали четыре симптома коронавируса, которые зачастую проявляются еще до того, как человек может заметить характерные признаки заболевания.

Например, несколько десятков исследований показали, что примерно каждый пятый сталкивается с симтомами со стороны ЖКТ. Это целый спектр симптомов: тошнота, потеря аппетита, рвота, необъяснимая боль в желудке. Одним из ранних симптомов может быть диарея.

Как отметили специалисты, эти симптомы вовсе не обязательно означают коронавирус, но все же стоит соблюдать меры предосторожности, если они проявляются, и обратиться к врачу.

Еще один из распространенных ранних симптомов COVID-19 — утомляемость. Этот признак встречается почти у половины пациентов, и может быть одним из немногих симптомов, проявляющихся у тех, кто даже не замечает болезнь. Утомляемость может сохраняться около трех месяцев после выздоровления.

Гораздо реже коронавирус дает знать о себе конъюнктивитом. Такой симптом, как считается, связан с заражением через глазную жидкость. Он встречается лишь у трех процентов инфицированных. Это один из немногих симтпомов, позволяющих пролить свет на путь заражения.

С чуть более высокой частотой, хотя этот вопрос пока недостаточно изучен, встречается спутанность сознания. Этот симптом, как и утомляемость, один из самых долгоиграющих — он может беспокоить несколько месяцев после выздоровления, а также его отнесли к списку когнитивных последствий коронавируса.

Спутанность сознания считают выскоим фактором риска тяжелого течения инфекции и осложнений на нервную систему, а также его связывают с повышенным риском летального исхода у молодых пациентов.

При этом такие симптомы могут проявляться и не в дебюте, а также способны сохраняться весь период до выздоровления и еще довольно продолжительное время у уже излечившихся.

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