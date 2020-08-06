Т-клетки памяти, распознававшие простуду коронавирусной этиологии, также распознают некоторые перекрестные части вируса SARS-CoV-2

Иммунные T-клетки памяти отслеживают вирусы, с которыми они "сталкивались" ранее, что обеспечивает работу иммунологической памяти в распознавании и борьбе с чужеродными агентами.

В работе ученых из Института иммунологии (Калифорния, США) было показано, что Т-клетки памяти, распознававшие простуду коронавирусной этиологии, также распознают некоторые перекрестные части вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19. Т-клеточный ответ иммунитета, в свою очередь, дает большие возможности для реактивного воздействия на вирусную инфекцию.

Работа опубликована в журнале Science. Ее результаты могут отчасти объяснять, почему некоторые люди переносят коронавирусную инфекцию практически бессимптомно, в то время как у других заболевание протекает в тяжелой форме.

В предыдущих исследованиях, в частности из журнала Cell от лаборатории Sette Lab и профессора Шейна Кротти, было показано, что 40-60% людей, никогда не встречавшихся с вирусом SARS-CoV-2, уже имели T-клетки, реагирующие на появление вируса. Их иммунная система распознавала те части вируса, которые уже "видела" прежде. Этот феномен носит глобальный характер, т.к. были зафиксированы случаи по всему миру: в Германии, Нидерландах, Великобритании и Сингапуре.

Команда ученых собрала образцы биологических жидкостей у пациентов, которые никогда не сталкивались с SARS-CoV-2, а также идентифицировала конкретные участи вируса, ответственного за перекрестный Т-клеточный ответ. Анализ данных показал, что люди, не подверженные Covid-19 ранее, могут вырабатывать Т-клетки памяти, которые одинаково эффективны как против 4 обычных видов простуды, вызываемых коронавирусами, так и против SARS-CoV-2.

Полученные результаты могут внести большой вклад в разработку вакцин против Covid-19.