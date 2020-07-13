Мировое потребление кофе в этом году впервые упадет с 2011 года из-за коронавируса, прогнозирует Министерство сельского хозяйства США. Об этом пишет Bloomberg.

Закрытие кафе и ресторанов, на которые приходится около 25 процентов спроса, нанесло серьезный удар по потреблению кофе. Однако и после снятия ограничений часть клиентов отказываются от походов в заведения. Медленное восстановление спроса может негативно повлиять на финансовое положение 125 миллионов человек во всем мире, которые зависят от урожая кофе.

Бразильская Suplicy Cafes Especiais, одна из крупнейших сетей кафе в стране, была вынуждена отложить платежи фермерам за уже доставленные грузы. Citigroup Inc. прогнозирует, что фьючерсы на бобы арабики могут упасть примерно на 10 процентов во второй половине года. Между тем Международная кофейная организация предупреждает о недопустимости использования детского труда на фоне роста бедности фермеров.

Аналитики предполагают, что потребители будут переходить на более дешевый растворимый кофе, поскольку кризис завставил их экономить.

В июне стало известно, что потребление мяса на душу населения может упасть почти на 3 процента в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Это станет самым низким показателем с 2011 года.