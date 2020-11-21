В России установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19. В стране за минувшие сутки зарегистрировано 24 822 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Из всех пациентов 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровел 26 021 человек, скончались 467 пациентов.

Оценена необходимость жесткого карантина в Москве

Лидером по количеству зарегистрированных за сутки больных остается Москва. Здесь 7168 новых случаев COVID-19. На втором месте Петербург с 2476 пациентами. Следом расположились Московская область (916), Нижегородская область (451) и Свердловская область (378).

Коэффициент распространения COVID-19 в стране увеличился до 1,04. Эта цифра показывает, сколько человек успел заразить пациент до госпитализации.

Всего на сегодня в России выявлено 2 064 748 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 35 778 пациентов, выздоровели 1 577 435 человек.

Проведено более 71,8 млн тестов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавирусного больного.