Коронавирусную инфекцию выявили уже у 13 футболистов «Металлурга» из Запорожья, сообщила пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Ранее было известно о семи заболевших в команде.

«Из 32 обследованных в команде — 13 сдали положительный тест на коронавирус. Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей», — сообщила пресс-служба.

Сообщается, что состояние здоровья у всех удовлетворительное. В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия.

По последним данным, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Украине с начала пандемии составляет 48,5 тысячи, умерли 1249 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 526 тысяч человек скончались.