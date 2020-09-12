В России за последние сутки выявили 5488 новых случаев коронавируса. Статистику заболеваемости на 12 сентября озвучил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровели 5428 человек.

Из всех пациентов 22,4% не имели клинических симптомов болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (670), Петербурге (203), Московской области (170), Ростовской области (159), Нижегородской области (156).

Меньше всего новых случаев в Чеченской республике (4), Чукотском АО (1) и Ненецком АО (1).

В штабе отметили, что среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за две недели составляет 0,25%. Показатель меньше 1 говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Всего в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.

С начала пандемии в стране провели более 40,2 млн тестов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что японский инфекционист назвал почти неизбежной вторую волну нового типа коронавируса COVID-19.