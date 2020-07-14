Ученый из Гонконга считает, что радоваться еще рано – мало того, что в некоторых странах пандемия только набирает обороты, так еще и сам вирус мутировал.

Декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг рассказал South China Morning Post, что заразность коронавируса за четыре месяца повысилась на 30%. Он рассказал, что в самом распространенном штамме коронавируса произошла мутация, которая повысила его заразность примерно на треть.

Ранее многие специалисты отмечали, что тип коронавируса, с которым мы сейчас боремся, не показывает такой мутационной активности, как, например, обычный вирус гриппа. С этим были связаны прогнозы о том, что второй волны может и не быть – вирус слабо меняется и формирование коллективного иммунитета поможет избежать новой пандемической волны. Но есть вероятность, что это не так.

По мнению Леунга, сейчас заразность коронавируса повысилась. В марте один заболевший заражал троих человек, а сейчас он может передать инфекцию четырех людям. К слову, в феврале один зараженный передавал коронавирус в среднем лишь двоим.

Как поведет себя коронавирус дальше, Леунг говорить не берется. Но, как он отметил, такая мутация может иметь и положительный момент – усиливается заразность, но снижается смертность. Это одна из черт подобных мутаций, замеченная у других вирусов. Так это или нет, сказать пока невозможно, для этого нужно время.