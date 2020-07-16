Новая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 накрывает мир. Об этом сообщает «Лента.ру».

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,5 миллиона человек.

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Распространение коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Северной и Южной Америке, Африке и Азии. Так, в США число заболевших превысило 3,4 миллиона, в Бразилии — 1,9 миллиона человек, Перу с населением 33 миллиона человек вышло на пятое место в мире по числу заболевших, в Чили также растет число инфицированных.

В Южно-Африканской республике (ЮАР) число заболевших почти достигло 300 тысяч человек, в Индии фиксируется по 30 тысяч заражений в день, в Токио показатели по заражению на прошлой неделе превысили майские в 10 раз.