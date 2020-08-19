В Москве госпитализировали актера Валерия Шеймана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, у 70-летнего артиста выявили двустороннюю пневмонию. В ближайшее время у него возьмут анализ на коронавирус.

Шейман — народный артист России, театральный актер и педагог. Много лет он служил в Ульяновском областном драматическом театре, сыграл там более 85 ролей и в 1987 году возглавил театр.

В 2006-м он стал частью труппы московского театра «У Никитских ворот», где играл в спектаклях «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и многих других. Шейман снялся в сериалах «Моя любимая ведьма», «Москва. Три вокзала», «Нераскрытые дела».

Как сообщал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские знаменитости. В частности, с COVID-19 столкнулась актриса Янина Бугрова, певец Стас Михайлов и телеведущая Настя Ивлеева.