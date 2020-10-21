Тест на коронавирусную инфекцию биатлониста сборной России Петра Пащенко дал положительный результат. Спортсмен изолирован от коллег и пребывает под наблюдением медиков, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мужская национальная команда в эти дни находится на тренировочном сборе в якутском Алдане, который начался чуть больше недели назад, 13 октября.

Спортсмены сдали тесты при заезде в расположение местного центра зимних видов спорта, один из анализов показал отклонение от нормы.

«В настоящее время Пащенко изолирован от других представителей сборной и находится под наблюдением медиков. Остальные члены команды прошли повторное тестирование, по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры, направленные на защиту здоровья спортсменов, тренеров и персонала сборной России», — говорится в заявлении пресс-службы СБР.

В мужской сборной России, которая в эти дни находится на тренировочном сборе в Алдане (Якутия), зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией. Подробности: https://t.co/VNk9sKj2H6 pic.twitter.com/Se8VM11eKz — Биатлон России (@russianbiathlon) October 20, 2020

На недавнем летнем чемпионате России 29-летний Пащенко завоевал золотую медаль в эстафете и серебряную медаль в спринте. Лучшим результатом спортсмена на Кубке мира является 29-е место в гонке преследования на этапе в Тюмени в сезоне-2017/18.