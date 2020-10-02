В Москве и России продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и, как следствие, постепенно ужесточаются ограничения, направленные на прерывание цепочки заражений. 2 октября стало известно, что за прошедшие сутки число новых случаев в стране составило 9412. Еще 24 сентября этот показатель оставался на уровне 6,5 тысячи. В целом же стабильное увеличение числа пациентов с COVID-19 фиксируют с 16 сентября.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин уже объявил о решении продлить школьные каникулы на две недели с 5 по 18 октября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, а также предписал пожилым людям, беременным и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим, правда, без штрафов за выход на улицу. Предприятиям рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

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Однако, судя по всему, столичные власти остались недовольны тем, как москвичи выполняют рекомендации. Поэтому 1 октября мэрия уже официально обязала компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Нарушители санитарных норм могут быть оштрафованы на 300 тысяч рублей. Кроме того, учреждения дошкольного образования, которые должны были отработать выходные в штатном режиме, были переведены на «удаленку».

«Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте. Ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Но к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более двух тысяч человек ежедневно. Это очень опасно», — написал Мэр Москвы.

С учетом ужесточения ограничений в столице, которая в этом плане задает тон всей стране, складывается ощущение, что над россиянами Дамокловым мечом возникла угроза нового карантина, точнее, «режима повышенной готовности».

2 октября эти страхи попыталась развеять вице-премьер России Татьяна Голикова, которая заявила, что власти не намерены снова вводить домашний режим. Однако чтобы этого избежать, гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Я бы хотела еще раз, как и в январе и феврале, обратиться к нашим гражданам, [напомнив] о необходимости соблюдать все меры безопасности, социального дистанцирования, ношения масок, перчаток и так далее. У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допускать не хотим, не будем и не собираемся», — цитирует ее ТАСС.

Проблема в том, что многие эксперты сомневаются, что россияне поголовно начнут соблюдать масочный режим и это станет панацеей от роста заболеваемости COVID-19. Что касается массовой вакцинации, речи о ней пока не идет, так как продолжается завершающий этап исследований российского препарата. Поэтому теоретически новый «карантин» возможен, как бы не пытались избежать его власти.

Кандидат биологических наук, вирусолог Николай Контаров считает, что сейчас главная задача властей и медиков в том, чтобы не допустить экспоненциального роста заболеваемости.

— Решение о том, будут ли ужесточаться карантинные меры, в конечном итоге принимают не ученые или врачи, а власть, поэтому мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Нынешние меры я считаю правильными, потому что у нас мало кто соблюдает даже масочный режим. В Москве и в транспорте, и на улицах, и в людных местах далеко не все носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

Сейчас главное — не допустить экспоненциального роста заболеваемости. Есть определенный коэффициент — константа скорости роста заболеваемости, и если его превысить, прирост новых случаев становится неуправляемым. Чтобы этого не допустить, необходимо вводить ограничения, раз уж люди сами не хотят их соблюдать.

Да, по сравнению с весной условия несколько изменились. У нас появилась небольшая прослойка людей, имеющих коллективный иммунитет, но нельзя сказать, что эти изменения значительны для общей картины. Сейчас рост не линейный, а экспоненциальный, но пока он не вошел в неконтролируемую фазу, и необходимо не допускать этого и дальше.

Все мы прекрасно понимаем, что вирус никуда не делся. Неправильно говорить о второй волне. Она возникает, когда число заболевших упало почти до нуля, а потом снова начало резко расти.

У нас ничего подобного не было — это все та же первая волна, растянутая по времени. Все лето наблюдалась фоновая заболеваемость, потому что плотность населения в Москве была низкая. Теперь она возросла, а при отсутствии соблюдения мер предосторожности со стороны большинства людей, это привело к вполне ожидаемому росту заболеваемости.

«СП»: — И все же, при каком количестве новых случаев нужно возвращаться к карантину (хотя даже весной он так не назывался)?

— Повторю, что это решать властям. В нашей ситуации это не чисто медицинское решение, оно тесно переплетено с экономикой, с административными факторами. Думаю, решение о новом «локдауне» будет зависеть от количества пациентов, поступающих в больницы, от числа тяжелых случаев, от коэффициента прироста, за которым нужно постоянно следить.

«СП»: — Есть ли шанс все-таки избежать повторения весеннего сценария?

— Вся проблема в том, что у нас так и не была прервана исходная цепочка передачи вируса. Даже во время самоизоляции многие люди все равно ходили гулять, не носили маски и так далее. Если бы это было не так, мы бы не наблюдали высокого роста заболеваемости до июля.

К сожалению, даже сейчас мы не добьемся того, чтобы все надели маски. Это нереально в наших условиях. Многие стараются при каждой возможности стянуть маску на подбородок или снять вовсе. Не знаю, что должно произойти, чтобы все начали поголовно ходить в средствах защиты. Поэтому предсказать что-либо сложно. Но, по всей видимости, нам очень трудно будет полностью прервать цепочку передачи вируса.

Это происходит только тогда, когда люди полностью соблюдают все объявленные меры предосторожности, неважно, карантин это или нечто другое, как делают в Китае и многих странах Азии. Тем более, если человек чувствует малейшее недомогание, он надевает маску, чтобы не подвергать риску других людей. У нас этого пока нет.

Можно, конечно, ждать, когда сформируется коллективный иммунитет, но это минимум 60% населения. До этого нам еще очень далеко.

Повторю, меры, которые сейчас объявляют власти, я считаю верными. Взять хотя бы те же рестораны — во многих ли местах соблюдаются правила по дистанции между столиками? Прямо скажем, не во многих. А ведь едят и пьют люди точно без масок. Вот вам и источник передачи коронавирусной инфекции. Это касается и наземного транспорта, и метро, где на вагон в лучшем случае несколько человек в масках.

«СП»: — Может ли вакцинация помешать быстрому распространению инфекции?

— Вакцинация происходит не так быстро. Начнем с того, что должна пройти последняя фаза исследований. Даже если вакцина очень хорошая и к ней нет претензий, необходимо выяснить, как часто нужно прививать человека, чтобы сформировался стойкий клеточный и гуморальный иммунитет, который, в свою очередь, сформирует иммунитет коллективный. Достаточно ли однократной прививки или нужно делать вакцинацию несколько раз в год? Для того чтобы выяснить это, необходимо время.

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов считает, что, наученные горьким весенним опытом, власти все же попытаются избежать полноценного режима самоизоляции, потому что экономика страны может этого не выдержать. Вместо этого они будут вводить более гибкие ограничения, вроде перевода части сотрудников на «удаленку» и строгий надзор за соблюдением санитарных требований.

— На этот вопрос можно ответить анекдотом: «Доктор, когда закончится карантин? Не знаю, я политикой не интересуюсь». Карантин — это не только медицинское, но и политико-экономическое состояние. В целом ряде государств возобновление или продление карантина вызвало брожение в обществе — это случилось в Сербии, Израиле, ряде других государств.

Поэтому власть должна принять сбалансированное решение с учетом эпидемиологической ситуации, но и с тем, чтобы после карантина не оказаться в разрушенной и недееспособной стране. Я думаю, что таких ограничений, как весной, в краткосрочной перспективе не будет. Но по ряду моментов существующих «льготный» режим ужесточат.

Вряд ли всех отправят на всеобщий карантин. Но уже сейчас поступило предписание предприятиям 30% сотрудников перевести на удаленный режим работы. Это не предполагает запрета покидать квартиры и сидеть безвылазно дома, но снижает риски заболеваний на рабочем месте. Полагаю, будет принят еще ряд аналогичных более гибких решений в отношении поездок на общественном транспорте и других моментов.

Но в ближайшие два месяца полномасштабного карантина в России, скорее всего, все же не будет. Что будет дальше, сказать сложно, так как пока что нам приходится оперировать такими узкими временными промежутками, слишком быстро меняется ситуация.